Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom appelle ses militants, à rester « vigilants »

La candidate à la présidentielle, Anta Babacar Ngom a exercé son devoir civique au bureau 7 du centre du lycée Ngalandou Diouf, à Mermoz. Elle appelé ses militants à rester « vigilants, pour assurer le bon déroulement et la sécurisation du vote ».



Elle exprime sa gratitude et sa confiance envers la démocratie sénégalaise après avoir voté à Mermoz. Anta Babacar a également exprimé son « enthousiasme et sa confiance envers la démocratie sénégalaise après avoir exercé son droit de vote à Mermoz ».



Toujours dans sa déclaration, la présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) exprime sa pleine reconnaissance envers Dieu et le peuple sénégalais. Elle a également souligné l'importance de ce moment pour la souveraineté populaire malgré les défis passés.



Mieux, la candidate à la présidentielle a mis en lumière la « maturité politique et la perspicacité du peuple sénégalais, saluant leur engagement en faveur de la vitalité démocratique du pays ». Elle a rendu hommage aux militants de l'Alternative pour la relève citoyenne (ARC) pour leur dévouement et leur engagement durant la campagne électorale.



Anta Babacar a également salué le professionnalisme des médias et a appelé à la vigilance des responsables pour assurer le bon déroulement du scrutin.



La présidente du mouvement ARC a exprimé sa fierté, sa confiance et son optimisme pour l'avenir du Sénégal. Elle appelle les « militants à rester mobilisés jusqu'à l'annonce officielle des résultats ».