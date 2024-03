Présidentielle 2024 : « C'est Khalifa qui pourra réconcilier les Sénégalais », selon Mamadou Fall

Le secrétaire général de la Ligue Démocratique/debout, Mamadou Fall, n'a pas tardé à révéler les raisons de son alliance avec Khalifa Sall. Basé sur « des valeurs intrinsèques, notre choix a été bien réfléchi », dixit Mamadou Fall.



« Khalifa Sall a un profil meilleur que les autres candidats. C'est l'homme qu'il faut face à cette situation du pays. Nous avons un pays divisé. Le prochain président doit être quelqu'un d'instruit, d'expérimenté et ouvert. C'est seul Khalifa qui pourra réconcilier les Sénégalais", considère le membre de la conférence des leaders « Khalifa président » lors d’un point de presse.



Il a ajouté : « Je voudrais dire aux Sénégalais que l'heure est grave et faudra être lucide pour faire le bon choix. Nous ne sommes pas intéressés par des intérêts individuels, mais seul l'intérêt général nous anime ».



Le maire de Gueules tapées - Fass - Colobane, Abdou Aziz Paye a rappelé que Khalifa Ababacar Sall a toujours gardé sa dignité dans l'opposition. « Si aujourd'hui, je suis avec lui (Khalifa), c'est que je suis convaincu que celui qui peut pleinement être un chef d'État, un bon président de la République, c'est Khalifa Sall ».



Défendant son leader sur la question polémique de la monnaie, M. Paye dit « il faut arrêter de vendre des illusions au peuple sénégalais. C'est de la farce de dire que nous allons sortir de la zone francs CFA. Cela signifie de payer plus de 14 000 milliards francs CFA de dette sur le champ ». Soyons raisonnables, a-t-il conclu.