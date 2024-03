Présidentielle 2024 : Déthié Fall se dit prêt à engager la campagne électorale

Le Conseil constitutionnel a demandé la tenue de la présidentielle avant la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril, rejetant la date proposée du 2 juin. Suite à cela, Macky Sall lors du Conseil des ministres a fixé la date de l'élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024 semant la confusion sur la date précise entre le 24 et le 31 mars. Le candidat de la coalition Dethié 2024 dit qu’il est prêt pour la date qui sera maintenue.



« Que cela soit la date du 24 ou du 31 mars, je suis preneur des deux dates. Je suis également prêt, et je le dis en tant que Déthié Fall candidat de la coalition Dethié 2024. Je suis prêt à ne faire que 15 jours de campagne au lieu des 20 jours comme convenu par la loi électorale parce qu’il est aujourd’hui question de tourner cette page, de procéder au vote et au remplacement du président de la République Macky Sall », a déclaré le candidat à l’élection présidentielle.



Dethié Fall promet de libérer le peuple sénégalais que l’agenda électoral a pris en otage, que les « pratiques du président Macky Sall aujourd’hui ont également pris en otage. Il faut libérer ce peuple-là. Et les libérer, c’est organiser l’élection et passer à autre chose et s’occuper très rapidement de leurs préoccupations », a-t-il dit.



Toutefois, le Candidat du Parti républicain pour le Progrès (PRP) a rappelé l'importance de nos réalités sociales culturelles et religieuses par rapport à la date du 31 mars qui coïncide avec la fête Catholique de Pâques.

« Je rappelle que le 31 mars, effectivement, coïncide avec la fête de Pâques et par conséquent nos réalités socioculturelles, religieuses, doivent être intégrées et doivent également être prises en considération », a précisé le candidat.



Avant d’ajouter : « Le dimanche au plus tard, j’engagerais la campagne électorale, je ferais le tour du Sénégal peut être d’autres pays de la Diaspora pour leur présenter ce programme dont ils ont connaissance déjà. Mais leur présenter la volonté de la coalition Dethié 2024 pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir ».



« Je prends l’engagement qu’une fois élu, bénéficiant de votre confiance, je ne serais jamais, dans la tortuosité intellectuelle, je ne serais jamais dans la tortuosité politicienne. Je serais toujours dans le respect de nos engagements. Mon rêve, c’est de voir tous ces Sénégalais qui en ont besoin de trouver des emplois. Que tous nos compatriotes au niveau de la diaspora qui le souhaitent, revenir avec des projets qui seront accompagnés et financés par l’Etat. C’est une promesse et je respect toujours mes promesses », s'est engagé Déthié Fall.



Au ministre de l'Intérieur, le candidat à la présidentielle demande de mettre sur place une personne neutre pour s'occuper de l'élection.



« Pour l’organisation de l’élection, nous voulons une personnalité neutre, indépendante et consensuelle. Au ministère de l’Intérieur, il doit travailler pour les jours qui lui restent à nous placer à ce niveau quelqu’un qui ne va pas nous plonger le jour du scrutin dans une période de crise électorale alors qu’on vient de fermer la période de crise préélectorale et d'appeler les Sénégalais et les Sénégalaises d’ici et dans la diaspora à faire davantage preuve de vigilance et d’attention », a-t-il indiqué.