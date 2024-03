Présidentielle 2024 : Hélène Tine dévoile les raisons de sa coalition avec Khalifa Sall

À l'occasion de la présentation de la conférence des leaders « Khalifa président », Hélène Tine a dévoilé, ce mercredi, lors d’un point de presse, les raisons pour lesquelles elle a rejoint le leader de « Taxawou Sénégal ».



Hélène Tine, sans ambages, considère que Khalifa Ababacar Sall reste le « meilleur choix » pour le Sénégal. « Nous avons besoin d'un homme de son envergure pour nous mener vers un modèle de développement que nous voulons depuis », soutient-elle. Hélène Tine voit en Khalifa Sall « un homme de valeur » et a listé les raisons.



« C'est un homme de constance. Je connais bien Khalifa Sall. Il est toujours actif dans une opposition constructive. On parle de son positionnement, mais Khalifa n'a aucune leçon à recevoir de qui que ce soit pour son choix de position. Il est resté dans l'opposition depuis 2000. Donc, il est plus expérimenté que quiconque », défend-t-elle son candidat. Avant de poursuivre : « Cette valeur de constance lui est propre et nous la partageons avec lui ».



Attribuant à Khalifa Sall la qualité « d’homme de paix », Hélène Tine décrit son candidat comme « résilient ». Elle adoube « Nous étions là quand on lui a pris son fauteuil de maire, quand on l'a emprisonné. Mais il est resté digne et croyant. Nous avons cheminé avec Khalifa et nous avons vu ce qu'il a fait à Dakar avec ses réalisations jusqu'à que Dakar lui offre un second mandat ».



Selon l'ancienne collaboratrice d'Idrissa Seck, Khalifa Ababacar Sall a « les épaules larges pour porter le pays ». S'il sera « président, il mettra le Sénégalais, de quel bord qu'il soit, au-dessus de ses intérêts ». Appelant à la retenue et au calme, l’ancienne parlementaire exhorte les femmes à davantage s'investir dans la vie politique afin de garantir la suivie de leurs enfants.