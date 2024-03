Présidentielle 2024 : Jean Baptiste Diouf encense Khalifa Sall

Membre de la coalition « Khalifa Président », Jean Baptiste Diouf a fait les éloges de Khalifa Sall. Le considérant comme le « meilleur profil » pour le Sénégal, Jean Baptiste Diouf le maire de Grand-Dakar, a présenté Khalifa Ababacar Sall comme la « solution » pour un développement.



« Aujourd'hui, le Sénégal est dans un moment tournant dans sa vie politique et économique. Donc, il faudra faire un bon choix pour ne pas rater le train », soutient le maire de Grand-Dakar.



Il poursuit en lançant un appel à la communauté socialiste : « Je lance un appel à tous les socialistes qu'ils viennent soutenir Khalifa Sall pour que le socialisme revienne au pouvoir. Cependant, il faut le souligner le pouvoir et les positions nous intéressent peu ».



Ayant côtoyé Khalifa Sall au Parti socialiste, M. Diouf dénote la « constance » du candidat de Taxawu Sénégal. « J'ai connu l'homme (Khalifa Sall) au Parti socialiste. Nous avons mené ensemble des combats dans l'opposition lors des élections locales de 2009 et de 2014. Il a toujours montré une constance indéfectible », a souligné le candidat à la candidature recalé de la présidentielle de 2024.