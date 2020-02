Présidentielle 2024 : Me El Hadji Diouf anticipe en annonçant sa candidature

L'avocat Me El Hadji Diouf qui faisait face à la presse ce vendredi à Dakar, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. Il déclare qu’il veut encercler les villes en démarrant par les campagnes. Ainsi, le député du peuple révèle qu’il veut devenir le président du peuple ».



« Moi Me El Hadji Diouf, votre fidèle serviteur, le député du peuple, je vous déclare ma candidature. Je voulais vous montrer les quelques tournées que j’ai faites. Je suis en pleine campagne. Je veux encercler les villes en démarrant par les campagnes. Parce que mon candidat préféré a fini ses deux mandats. Est-ce je dois attendre la fin du 2e mandat pour commencer ma campagne, alors que d’autres ennemis, de Macky Sall son en train de battre campagne pour être en bonne position », a-t-il fait savoir.



Mieux ajoute l'ancien député: « Pour sauver la République, pour continuer l’œuvre colossale de Macky Sall, il faut qu’un partisan de Macky se détache pour pérenniser l’action révolutionnaire de Macky Sall à la tête de ce pays. Si des partisans de Macky Sall n’osent pas s’exprimer, c’est leur problème. Et si les allies se considèrent comme les membres de l’Apr, moi, je ne suis pas membre de l’Alliance pour la République (Apr), je suis patron du PTP (Parti des travailleurs et du peuple). Mais on est ensemble pour notre pays le Sénégal».



Poursuivant ses propos, il précise: « Je suis en train de faire comme candidat sérieux à la candidature de la présidentielle. Je demande en ce moment-là, à ma grande coalition de BBY de me soutenir à défaut d’organiser des primaires. On cherche un candidat. On ne peut pas rester comme ça tout le long du mandat de Macky Sall sans rien faire laissant le terrain à des enfants impolis, prétentieux, qui ont dû souhaité que Karim Wade et Khalifa Sall ne viennent pas aux élections pour récupérer et capter leurs électorats ».