Présidentielle 2024: l’ACT de Abdoul Mbaye demande à la Cedeao de freiner Macky avant de devoir réagir à un coup de force

Le Conseil national de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) s’est exprimé samedi sur l’actualité politique nationale, au cours d’une réunion présidée par son président, Abdoul Mbaye.

Sur le débat de la 3e candidature de Macky Sall, l’ancien Premier ministre et ses camarades de parti

pensent que « Reniant comme habituellement sa parole, ce dernier est jugé responsable de la résurgence du débat portant sur le troisième mandat ».



C’est ainsi qu’ils interpellent la Cedeao, qui ne fait rien contre les dirigeants qui violent les Constitutions de leurs pays. « La appelé la CEDEAO à se montrer plus attentive aux causes déclenchant les coups d’état plutôt que de s’échiner à les combattre sans grand succès lorsque les populations adhèrent au départ des pseudo-démocrates qui les gouvernent. Afin de préserver sa crédibilité, la CEDEAO doit inventer des mécanismes de sanctions contre les dirigeants auteurs de violences contre leurs Constitutions et ceux qui ne respectent les décisions de la Cour de Justice de la CEDEAO », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik



Le CN de l’ACT d’ajouter: « A défaut, les coups de force pourraient se multiplier dans des États aux institutions rendues faibles par des chefs d’état plus soucieux de leur durée prolongée au pouvoir et de l’enrichissement de leurs familles que de l’amélioration du sort de leurs populations souffrant de politiques publiques mal conduites et d’une conjoncture internationale particulièrement défavorable ».