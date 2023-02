Présidentielle 2024: le Dircab de Moustapha Niasse ouvre les hostilités avec Alioune Sarr

La délégation départementale de l'Alliance des forces de progrès (AFP) de Saint-Louis s’inscrit en faux contre l’investiture de Alioune Sarr par des progressistes du Nord. Bouna Mohamed Seck, secrétaire général de la Délégation départementale et Secrétaire général de la coordination régionale de Saint-Louis, par ailleurs ancien Directeur de cabinet de Niasse, a tapé sur la table contre certains de ses camarades qui, a travers des assemblées générales ont investi Alioune Sarr, comme candidat de l'AFP pour la présidentielle de 2024.



«Considérant les agissements perpétrés par un groupe de camarades qui ciblent des localités pour organiser dans l’opacité totale, des pseudo-assemblées générales, en écartant méticuleusement les responsables légitimes élus par le congrès, la Délégation départementale de Saint-Louis condamne avec la dernière énergie les agissements, les montages grossiers et les artifices malhonnêtes de ces apprentis sorciers qui prétendent désespérément exceller dans leur nouvelle discipline, l’ingénierie en escroquerie politique», disent-ils lors d'une réunion tenue samedi dernier, rapporte le journal Walfadjri.



Avant d’inviter l’ensemble des camarades à se mobiliser autour de l’animation, de la massification et des étapes du prochain Congrès du parti, «pour que les illuminés, les tricheurs impénitents et autres faussaires soient neutralisés et confinés dans leur échec qu’ils ont eux-mêmes programmé».