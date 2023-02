Présidentielle 2024 : le Parti socialiste n’aura pas de candidat

La première formation politique du Sénégal n’aura pas son propre candidat à la présidentielle de 2024. C’est du moins ce que Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades ont laissé entendre à l’issue de leur séminaire. Malgré quelques vents contraires, ils ont réaffirmé leur ancrage dans Benno Bokk Yakaar.



Plusieurs raisons ont été évoquées par les socialistes. Les Échos, qui donne l’information, rapporte qu’ils ont déclaré qu’il serait « incohérent » que leur formation politique, après un si long compagnonnage avec Benno, présente sous sa propre bannière un candidat à la présidentielle de 2024.



En plus, la majorité des responsables du PS est convaincue que, vu la complexité de ses procédures, leur parti n’aura pas le temps matériel pour choisir un candidat et présenter une candidature crédible.



En dehors de la question de leur position dans Benno, les socialistes ont évoqué d’autres points comme les finances du parti et les querelles entre responsables. Le canard informe que les conclusions du séminaire seront consignées dans un rapport de synthèse à présenter la semaine prochaine.