Présidentielle 2024 : "le cas Bassirou Diomaye Faye, c’est une première au Sénégal", dixit Adama Sadio

Le candidat à l’élection présidentielle Bassirou Diomaye Faye est toujours en prison. Pour l’analyste politique, Adama Sadio, du point de vue juridique, électoral et politique c’est un fait nouveau. À l’en croire, le Sénégal n’a jamais vécu cela. « On a vu plusieurs cas mais c’est la première fois que ce genre de choses arrive ici ». Toutefois, l'invité de l'émission Midikeng de ce jeudi sur PressAfrikTVHD s’est interrogé sur la posture de l’Etat et de comment il va gérer cette affaire, si Bassirou Diomaye Faye gagne l’élection présidentielle de 2024. Il a affirmé que toutes les personnes qui se trouvent dans les prisons doivent voter. Regardez !

Ndeye Fatou Touré

