Présidentielle 2024 : le président de la CENA note une forte participation des électeurs

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Abdoulaye Sylla, a salué la forte participation des électeurs au scrutin présidentiel de ce dimanche, 24 mars.



« Nous avons fait le tour des départements de Dakar ce que nous nous constatons de prime abord est que le niveau de fréquentation est très élevé de 42% à mi-parcours dans les bureaux que nous avons visité », a-t-il déclaré, à l’issue de sa tournée dans les lieux de vote des départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Dakar.



« Nous nous réjouissons de cette forte participation et nous espérons que la cadence sera maintenue sur le reste de la journée », a ajouté le président de la CENA.



Il a assuré que les gens sont venus nombreux, font la queue paisiblement, effectuent leur droit citoyen et rentrent chez eux dans la paix”.



Cette élection, dit-il, « est historique car pour la première fois, nous avons un président en exercice qui organise les élections et qui ne participe pas ».



Abdoulaye Sylla indique il n’y a rien de particulier à signaler dans l’organisation.

« Les Sénégalais sont au rendez-vous et font honneur à leur pays car dans les bureaux de vote, il n’y a rien de particulier à signaler, du point de vue de l’organisation par l’autorité administrative, du point de vue du contrôle par la CENA et par les candidats. Et les candidats sont suffisamment représentés pour veiller à ce que ce scrutin soit sincère », a-t-il souligné.