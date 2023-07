Présidentielle 2024 : les élus signataires de la pétition demandent à Macky de se présenter

Le Président Sall a reçu ce samedi 1er juillet 2023, au palais de la République les élus signataires de la pétition pour sa troisième candidature. Les 472 maires et 39 présidents de conseils départementaux demandent à Macky Sall à travers une résolution à être leur candidat pour février 2024 afin de continuer à améliorer la bonne dynamique de l’émergence dans toutes les communes et territoires du Sénégal.





« Aujourd’hui il n y a point de débat possible sur le bilan du Président Macky Sall qui a trouvé la voie qui mène vers l’émergence et y a engagé le Sénégal. Il faut donc rendre irréversible notre marche vers l’émergence. Et nous les exécutifs territoriaux, nous sommes convaincus, qu’un nouveau mandat de Macky Sall est indispensable pour atteindre cet objectif. Macky Sall a besoin de cinq ans pour rendre irréversible l’émergence », a soutenu Malick Ndiaye, maire de la commune de Gagnick.



« Nous nous engageons et sommes prêts à vous renouveler notre confiance pour l’intérêt et le bonheur et la gloire du Sénégal. C’est pourquoi nous signons cette pétition pour vous demander de vous présenter en 2024 », a dit l’édile.



Selon lui, la démarche sera pérennisée par une « plateforme permanente de concertation de réflexion et d’action pour accompagner judicieusement votre candidature jusqu’à la victoire finale en 2024 ».



« Au-delà du droit et de votre décision personnelle, c’est un devoir historique pour nous. Vous êtes notre champion Monsieur le président de la République », a conclu M. Ndiaye.