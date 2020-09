Présidentielle Côte d’Ivoire: la Cour Africaine demande la réinscription de Guillaume Soro sur la liste électorale et de suspendre toutes procédures judiciaires

Coup de tonnerre ! Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce mardi 15 Septembre 2020, la Cour Africaine demande la réinscription de l’ancien Premier ministre Guillaume SORO, qui vit reclus en région parisienne sur la liste électorale et de suspendre toutes procédures judiciaires. La juridiction communautaire prend ainsi le contre-pied de la décision du Conseil Constitutionnel ivoirien, qui a éliminé ce lundi les candidatures de l’ancien Président Laurent GBagbo et de Guillaume SORO aux joutes présidentielles d’octobre prochain.



Seules trois candidatures ont été validées en plus de celle du Président sortant Alassane Dramane OUATTARA. Il s’agit de l’ancien président Henri Konan Bédié, l’ancien Premier ministre de M. Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan et Kouadio Konan Bertin.



Condidential Afrique