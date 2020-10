Présidentielle américaine : Trump refuse de participer à un débat virtuel avec Biden

Donald Trump a expliqué jeudi 8 octobre qu'il ne souhaitait pas participer à un débat sous forme virtuelle avec son adversaire démocrate Joe Biden, répondant à de nouvelles règles édictées par la commission indépendante chargée d'organiser les débats présidentiels.



"Je ne participerai pas à un débat virtuel", a déclaré le président américain sur la chaîne Fox Business. "Ce n'est pas acceptable", a-t-il ajouté. Son équipe de campagne a ajouté qu'il tiendrait un meeting au lieu de participer à ce face-à-face télévisé.





La commission organisatrice a annoncé jeudi que le prochain débat se tiendrait comme prévu le 15 octobre, mais que les candidats devraient se trouver dans des lieux séparés par mesure de précaution sanitaire après la contamination de Donald Trump par le nouveau coronavirus.



Ce débat aurait lieu en présence d'un public, qui soumettrait des questions aux deux candidats et serait rassemblé avec le modérateur Steve Scully au même endroit, en Floride, et Donald Trump et Joe Biden leur répondraient à distance, a déclaré la commission.



La décision a été prise pour "protéger la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées", a ajouté la commission dans un communiqué.



Le président est retourné lundi à la Maison Blanche après trois nuits d'hospitalisation et des messages contradictoires de médecins et conseillers sur son état de santé. Joe Biden, qui a 77 ans, a passé de son côté plusieurs tests de dépistage, tous négatifs.



Le candidat démocrate s'était dit prêt, mardi, à annuler ce débat si son adversaire républicain était toujours porteur du Sars-CoV-2. Le premier débat, le 30 septembre à Cleveland, dans l'Ohio, s'était résumé à un échange d'invectives entre les deux hommes.