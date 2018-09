Présidentielle de 2019 : Aïssata Tall Sall lance sa campagne de parrainage ce jeudi

Me Aïssata Tall Sall va lancer ce jeudi sa campagne de collecte de parrainages pour la prochaine présidentielle. Contrairement aux autres formations et mouvements politique, le leader de "Osez l'avenir" a décidé à cette occasion, d’animer une séance de discussions avec l'ensemble des délégués de son mouvement. Ce, renseigne « Les Échos », pour une séance de discussions et de mise à niveau.