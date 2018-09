Présidentielle de 2019 : Karim Wade lance sa campagne de parrainage ce samedi

Les Libéraux comptent bien maintenir Karim Wade comme porte étendard à la présidentielle de 2019 malgré l'invalidation de l'inscription de ce dernier par les services du ministère de l'Intérieur. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik.com, ils annoncent le lancement de la collecte de parrainage de Wade-fils qui aura lieu ce samedi à leur siège.



Ils informent que «les militantes et les militants du parti, les mouvements de soutien, les partis alliés et tous les sympathisants y prendront part».



Et, «à la suite du lancement, le Comité directeur entamera une tournée nationale dans l'ensemble des 45 départements du pays», peut-on lire dans leur note.



A rappeler que le tribunal d'instance de Dakar de même que la Cour suprême se sont déclarés incompétents à se prononcer sur le rejet de l’inscription sur les listes électorales du candidat du Pds, Karim Wade, qui s’est inscrit depuis Koweit.