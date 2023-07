Présidentielle de 2024 : « C’est hors de portée du Pastef », selon Me Moussa Bocar Thiam

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Me Moussa Bocar Thiam, a magnifié la décision du chef de l’État de se retirer de la course à la présidentielle 2024. Il estime la posture du président Macky Sall conforte également l’élimination d’office de la candidature du leader de Pastef-les patriotes, Ousmane Sonko.



« Ousmane Sonko a joué avec le feu, il a joué avec les institutions, il a fait des erreurs dans sa démarche politique. Il a été le plus surpris de la décision du président Macky Sall. Sa doctrine politique fondée essentiellement sur la violence, sur l’impossibilité d’aller vers une alternance par la voie normale des urnes. Il n’a jamais cru que le président Macky Sall pourrait ne pas se présenter. Pour lui, la seule façon de faire partir le président de la République c’est par la violence et cela l’a amené dans une situation de conflit avec la justice », a déclaré le ministre sur le plateau de Dakaractu.



Selon lui, la candidature du président de Pastef n’est plus à l’ordre du jour, car contrainte par des démêlés judiciaires. « Tout le monde sait qu’il ne peut plus être candidat parce que la loi le lui interdit. Il s’est mis dans cette situation en ayant deux (2) décisions de justice. 2024 - 2029 c’est hors de portée du Pastef », a soutenu Me Moussa Bocar Thiam.