Présidentielle en Côte d’Ivoire: la CÉI poursuit le dépouillement par département, en attendant les résultats définitifs

La Côte d'Ivoire reste dans l’attente des résultats de l’élection présidentielle, au lendemain du scrutin. Alors que la Commission électorale indépendante a commencé dimanche 26 octobre à égrener les résultats du premier tour de la présidentielle de samedi, les résultats complets devraient être proclamés lundi 27 octobre. L’organe poursuit la publication département par département et laisse entrevoir la tendance entre les cinq candidats en lice : le président sortant Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Simone Ehivet, Henriette Lagou et Ahou Don Mello.



Le scrutin a aussi été marqué par l’absence des deux principaux leaders de l’opposition Laurent Gbagbo et Tidjiane Thiam, écartés de la course, qui n’ont pas donné de consigne de vote. Le Front commun, qui regroupe leurs deux partis, le PPA-CI et le PDCI a d’ailleurs publié un communiqué dans la nuit. « Le peuple n’a pas voté, Le peuple a été volé », dit le texte qui qualifie le scrutin de « mascarade électorale » et dénonce « un braquage électoral méthodiquement organisé ».



Ibrahime Kuibiert Coulibaly, le président de la CÉI avait estimé samedi soir que la participation globale avoisinerait les 50 %.