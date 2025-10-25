Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Présidentielle en Irlande: Catherine Connolly donnée gagnante, sa rivale reconnait sa défaite



Présidentielle en Irlande: Catherine Connolly donnée gagnante, sa rivale reconnait sa défaite
La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l’élection présidentielle en Irlande, son unique rivale et membre du parti centriste Fine Gael, ayant reconnu samedi 25 octobre après-midi sa défaite. 

« Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente », a déclaré sur la télévision publique RTE Heather Humphreys. Mme Connolly a également été félicitée par Simon Harris, le vice-Premier ministre irlandais, lui aussi du Fine Gael, pilier de la coalition au pouvoir. « Je lui souhaite tout le succès possible », a-t-il déclaré.
Autres articles

Rfi

Samedi 25 Octobre 2025 - 16:46


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter