Présidentielle en Tunisie: la justice rejette la demande de libération de Karoui

Le juge en charge de l’affaire a refusé de statuer sur sa demande de libération. C’est la troisième juridiction à se déclarer ainsi incompétente. La cour d’appel avait déjà refusé de statuer sur son cas le 3 septembre, tout comme la Cour de cassation dix jours plus tard.



Situation inédite

Poursuivi pour blanchiment d’argent et évasion fiscale, Nabil Karoui va donc passer une nouvelle nuit en prison, la 28e depuis son arrestation le 23 août dernier. Une situation inédite qui empêche le candidat de faire campagne.



Dans une interview à l’hebdomadaire français Le Point, le magnat des médias juge son incarcération illégale. Il accuse le Premier ministre Youssef Chahed et ses alliés islamistes de l’avoir fait arrêter et il ajoute : « ces élections deviendraient une vraie

mascarade démocratique si je n'étais pas libéré ».

Malgré ce nouveau revers, ses proches n’entendent pas renoncer. Maitre Kamel Ben Messaoud, l’un de ses avocats, a annoncé à l'AFP qu’il allait faire appel de la décision rendue mercredi soir.





L'invalidation de la présidentielle ?

Quant à son porte-parole Abdelaziz Belkhodja, il avait annoncé mardi après-midi son intention de frapper fort si son candidat n'était pas libéré. Le camp Karoui pourrait ainsi être tenté de demander l’invalidation de l'élection pour inégalité de traitement entre les candidats.



Le fondateur de la chaîne de télévision privée Nessma a été arrêté le 23 août dernier, dix jours avant le début de la campagne et a recueilli 15,5% des voix au premier tour.