Présidentielle tunisienne : Kaïs Saïed, juriste hyper conservateur, devant l'homme d'affaires Nabil Karoui en prison

La Tunisie a tenu hier-dimanche 15 septembre 2019 son premier tour de l'élection présidentielle. La participation s'élève à 45% et deux candidats se disent qualifiés pour le second tour, mais il n'y a pas encore de chiffres officiels. Le Monde informe des tendances du scrutin présidentiel. A 61 ans, l’universitaire devance Nabil Karoui et Abdelfattah Mourou, au coude-à-coude pour la seconde place. Sa vision mêle hostilité à un Etat centralisé et références à l’islam".



Dix-neuf (19%), c’est le pourcentage obtenu par Kais Saïed après le dépouillement de vingt-sept pour cent (27%) des bulletins du premier tour de la présidentielle, renseigne l’instance des élections, (Isic). Nabil Karoui, L'homme d'affaires et magnat des médias, soupçonné de fraude fiscale et de blanchiment, arrive en deuxième position avec quatorze (14%).