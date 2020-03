Prière du vendredi suspendue, mosquées fermées: Iran Ndao crie au scandale

Désormais, et jusqu’à nouvel ordre, les Sénégalais sont appelés à faire la prière à domicile. Cette suspension décidée par l’Association nationale des imams et Oulémas du Sénégal (Anios) concerne « toutes les prières en commun » effectuées au quotidien ou tous les vendredis dans les différentes mosquées du pays. Elle rentre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus qui touche le monde entier dont le Sénégal qui enregistrait à la date du 18 mars, c’est-à-dire hier, 36 cas dont deux guéris. L’interdiction de regroupement de foules dans ces lieux saints de l’islam fait suite à une large concertation, selon le secrétaire général de ladite association, imam Oumar Diène qui précise que toutes les mosquées seront fermées à partir d’aujourd’hui (Ndlr : hier mercredi). Par conséquent, les prières rituelles du jour, c’est-à-dire les cinq prières, et celles hebdomadaires du vendredi se feront à domicile jusqu’à nouvel ordre. «



Les prières du vendredi de cette semaine n’auront pas lieu pour éviter les regroupements de foules. Parce que ce virus se transmet très rapidement entre personnes. Donc, pour mieux gérer cette situation, nous avons demandé aux populations de rester chez elles et de faire leurs prières dans leurs domiciles. Des prières qu’elles auront à valeur égale comme si elles les faisaient à la mosquée », a indiqué imam Diène qui parle d’une « décision arrivée à temps » pour rompre la chaine de transmission du coronavirus.



« Soubhaanallah ! », rétorquent les Oustaz Iran Ndao et Ibrahima Fall

Les oustaz iran Ndao et ibrahima Fall, dont nous avons recueilli les réactions à la suite de la décision de l’Association des imams et Oulémas de fermer les mosquées, crient au scandale. Ces deux islamologues enseignent que « le prophète Mouhamad (Paix et salut sur lui), alors qu’il était en guerre sainte, Dieu lui avait ordonné de respecter l’heure de la prière. Ce qu’il honora en plein moment d’affrontements avec l’ennemi ». Suffisant pour qu’ils soutiennent que cette décision de « suspendre les prières » pour ne pas dire de « fermer les mosquées, « est la plus grande erreur qu’on n’ait jamais commise dans ce pays où l’on devrait plutôt augmenter notre foi en Dieu, et envahir les mosquées pour se repentir de nos pêchés ».



Iran Ndao, qui dit parler en son nom propre, « et non au nom d’une quelconque confrérie » dit qu’il a eu la frousse de sa vie hier, jour où on a décidé de fermer les mosquées sur toute l’étendue du territoire national. « Je viens d’avoir un pincement au cœur aujourd’hui, à ce moment même où je viens d’apprendre qu’on a décidé de fermer les mosquées de Dieu. Ce, depuis que le coronavirus a commencé à dicter sa loi. En effet, je me suis toujours dit que cette maladie ne devrait jamais s’interposer entre nous et Dieu », s’est indigné le prêcheur de la Sen Tv. A l’en croire, « personne ne peut sortir du Coran un verset qui demande la fermeture d’une quelconque mosquée. Quelle que soit la situation, on doit laisser les mosquées fonctionner ». L’Association des imams et Oulémas du Sénégal (Anios), pour justifier sa décision, a convoqué le hadith qui dit que « un fléau peut rendre permissible un interdit » pouvant porter atteinte à la vie humaine.



Mais pour Ibrahima Badiane dit « iran Ndao », ces imams et Oulémas ont plutôt renversé cet enseignement islamique qui, d’après ses dires, n’a « jamais dit qu’un fléau peut légitimer un interdit qui est du domaine de Dieu ». il convoque d’ailleurs le vénéré Serigne Babacar Sy qui avait raconté à l’époque où l’épidémie de peste sévissait que les colons lui avaient demandé de fermer les mosquées. Une proposition à laquelle il s’était opposé avec fermeté en disant que « c’est dans les prières communes qu’on aura la grâce d’Allah ». Des propos rapportés par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, dans une vidéo que Oustaz iran Ndao a bien voulu partager avec votre serviteur.



Se voulant clair, Iran Ndao estime que « l’Islam, ce sont des règles et des principes. Donc, aucune mosquée ne doit être fermée. Dieu a dit dans le Coran que personne ne peut fuir la mort ; Et qu’elle vous croisera partout ». Des propos confirmés par Oustaz ibrahima Fall qui donne l’exemple des personnes qui meurent par accident. Pour nos deux islamologues, cette décision de suspension des prières jusqu’à nouvel ordre ne serait pas conforme aux principes de l’islam. A les en croire, que ce soit le coronavirus ou une autre maladie épidémique, personne ne peut fuir la mort ! il reste maintenant à croiser les doigts pour que les cas s’en limitent à 36 cas au Sénégal avec surtout le respect des règles d’hygiène et sanitaires à titre individuel ou collectif…



