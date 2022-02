Prime spéciale : des sacs d’argent décaissés par le Trésor pour payer les « Lions » en cash

Le président Macky Sall n’a pas mis du temps à respecter la promesse faite aux « Lions » et aux membres du staff. Selon des informations livrées par L’Observateur, des sacs d’argent ont été décaissés par le Trésor public pour les payer en cash. Aliou Cissé et son groupe ont aussi disposé de leurs terrains.



Les terrains sont éparpillés à Dakar. L’Etat a choisi deux espaces dans la capitale. Une partie de ces parcelles se situe dans l’arrondissement de Ngor, tandis que l’autre se trouve dans l’arrondissement de Ouakam. Cette promesse a été diligentée et accélérée pour que les joueurs disposent de leurs terrains avant de retourner dans leurs clubs respectifs.



En ce qui concerne le paiement de la prime spéciale, il a été fait en cash, si l’on croit à nos confrères. De l’argent liquide, 2,6 milliards FCFA a été décaissé par le Trésor et mis dans des sacs de couleur verte, permettant aux « Lions » d’entrer dans leurs fonds depuis hier mercredi.