Problèmes dans la distribution du riz indien : Abdou Karim Fofana rassure et annonce une dérogation de 500 mille tonnes au Sénégal

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana s’est exprimé sur les problèmes notés dans la distribution du riz indien. Il souligne que l’Inde n’a pas arrêté l’approvisionnement du riz au Sénégal, mais une réduction des exportations. M. Fofana annonce qu’une dérogation de 500 mille tonnes a été accordée au Sénégal d’ici le mois de mars prochain.



« L’Inde n’a pas décidé de ne plus exporter son riz vers le Sénégal, mais procède à des restrictions sur le marché mondial. Malgré cela, le Sénégal a importé environ 1 million 300 mille tonnes de riz brisés indien ordinaires. Pour les six premiers mois de l’année, l’Inde a fait une faveur au Sénégal, une dérogation de 500 mille tonnes renouvelable. Donc on est sûr d’avoir au moins 1 million de tonnes sur ce riz qui est beaucoup consommé au Sénégal. Ça crée une tension et souvent, on a des difficultés d’approvisionnement », a déclaré Abdou Karim Fofana en marge de la journée nationale du Sénégal de la Foire internationale de Dakar (FIDAK).



« D’ici le mois de mars, peut-être, on n’aura pas assez de riz parce qu’il y a un décalage entre la décision de l’Inde et les périodes d’importation. Entre-temps, il y a du riz de substitution, qui vient d’autres pays et de même qualité. C’est le riz vietnamien, américain et pakistanais », a ajouté le ministre du Commerce.



D’après lui, le Sénégal n’a pas de problème d’approvisionnement. « On a un approvisionnement assez conséquent. Maintenant, il va y avoir quelques fléchissements sur le prix parce que le prix indien n’est pas le même que le prix pakistanais, thaïlandais ou américain, car l’Inde produit beaucoup plus ».



À en croire Abdou Karim Fofana, l’année 2023 a été très perturbée avec des restrictions un peu partout. « L’objectif et la priorité de l’Etat du Sénégal tels qu’affirmé par le président de la République, c’est quel que soit le prix, le marché soit approvisionné et nous y travaillons chaque année pour avoir un approvisionnement conséquent du marché », a indiqué le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME.