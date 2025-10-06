Procès Pape Mahawa Diouf : le procureur requiert six (06) mois de prison dont 3 mois ferme

Pape Mahawa Diouf est jugé en flagrant délit ce lundi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ». Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé une peine de six mois de prison, dont trois ferme à l'encontre du porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République (APR). Le maître des poursuites a également demandé le paiement d'une amende de 300 000 F CFA.



De son côté, la partie civile, représentée par l'avocat de l'ASER, a revendiqué une réparation de 200 millions de F CFA. Ce montant s'appuie sur une disposition du Code de procédure pénale. L'avocat a précisé : « Nous ne demandons pas sa condamnation pénale, mais une réparation de 200 millions de F CFA pour l’ASER. »



L'audience se poursuit avec la prise de parole de la défense.