Procès Pape Mahawa Diouf : le procureur requiert six (06) mois de prison dont 3 mois ferme

Pape Mahawa Diouf est jugé en flagrant délit ce lundi pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles ». Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé une peine de six mois de prison, dont trois ferme à l'encontre du porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République (APR). Le maître des poursuites a également demandé le paiement d'une amende de 300 000 F CFA.
De son côté, la partie civile, représentée par l'avocat de l'ASER, a revendiqué une réparation de 200 millions de F CFA. Ce montant s'appuie sur une disposition du Code de procédure pénale. L'avocat a précisé : « Nous ne demandons pas sa condamnation pénale, mais une réparation de 200 millions de F CFA pour l’ASER. »
L'audience se poursuit avec la prise de parole de la défense.
De son côté, la partie civile, représentée par l'avocat de l'ASER, a revendiqué une réparation de 200 millions de F CFA. Ce montant s'appuie sur une disposition du Code de procédure pénale. L'avocat a précisé : « Nous ne demandons pas sa condamnation pénale, mais une réparation de 200 millions de F CFA pour l’ASER. »
L'audience se poursuit avec la prise de parole de la défense.
Autres articles
-
🛑 Direct| Rebeuss: la première visite de Madame Yacine FALL, Ministre de la justice.
-
Procès Pape Mahawa Diouf : la partie civile réclame 200 millions de F Cfa en guise de réparation
-
Manipulation de l'information au Sénégal entre 2019-2024 : l'ONG AfricTivistes met à nu les manœuvres d'entités étrangères
-
Journée judiciaire : Pape Mahawa Diouf, "Gaïndé Macky" et Lamignou Dara jugés, Ngoné Saliou à la Dsc, Pape Malick Ndour à la Sr
-
La Diaspora et les Femmes au Cœur de l’Agenda 2050 : la Coopérative Productive Solidaire Mixte officiellement lancée à Dakar