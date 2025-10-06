Réseau social
Procès Pape Mahawa Diouf vs Aser : le délibéré attendu le 13 octobre 2025



Procès Pape Mahawa Diouf vs Aser : le délibéré attendu le 13 octobre 2025
Le procès de Pape Mahawa Diouf, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République (APR), ouvert ce lundi devant le tribunal de Dakar, vient de prendre fin. Le juge a renvoyé le délibéré au 13 octobre 2025. En attendant, le responsable politique reste en prison. 


M. Diouf a été jugé pour « diffamation et diffusion de fausses nouvelles » à la suite de la plainte du Directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène à qui il a accusé de "détournement".

Appelé à la barre, Pape Mahawa Diouf a déclaré que son objectif n'était pas d'accuser.  « Je peux m'être trompé, mais mon objectif n'était pas d'accuser ». Cette formulation, qui semble être une tentative de rectifier le tir sans présenter d'excuses formelles, constitue un élément nouveau dans ce dossier.

Par la suite le procureur a requis six (06) mois de prison dont 3 mois ferme, en sus d'une amande de 300.000 F Cfa.

 
