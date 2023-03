Procès Sonko VS Mame Mbaye Niang: Birahim Seck est au Palais de justice

Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil, est arrivé ce jeudi, vers les coups de 08 heures, au tribunal de Dakar où l’affaire du Prodac opposant Ousmane Sonko au ministre Mame Mbaye Niang sera appelée pour la quatrième fois. Est-ce pour assister au procès en tant que spectateur ? Où est-il venu en tant que témoin ? En tout état de cause, l’auteur du livre « Lettre au Peuple : Prodac, un festin de 36 milliards de francs Cfa », avait justifié sa présence au palais de justice le 16 mars dernier. Il avait déclaré qu'il était juste venu assister à l'audience.



« Je suis venu pour assister à l’audience, mais on m’a dit que la salle était pleine et que je ne pouvais pas y accéder. Donc je retourne chez moi”, A » avait déclaré M. Seck.



Cependant, à la question de savoir s'il est prêt à témoigner, il avait répondu : "si on m'appelle publiquement, je viendrai".



A rappeler que Birahim Seck a été l’un des premiers à parler d’un scandale au niveau du Prodac. Il avait observé un silence depuis l’éclatement de l’affaire. Toutefois, le 18 février dernier, il avait brisé ce silence à travers un tweet où il chargeait le plaignant (Mame Mbaye Niang).



« M. Mame Mbaye Niang, si au Sénégal, la justice était proactive en matière de recevabilité financière, vous n’auriez sans doute pas donné d’interview » avait-t-il lâché.



Le coordonnateur du Forum civil avait, en outre, posté « l'Ordre de service que vous (Mame Mbaye Niang) aviez signé, et qui a déclenché le carnage financier opéré au Prodac ».