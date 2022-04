Projets fantômes: 2 milliards de Fcfa volés à Papis Demba Cissé, un homme d'affaires arrêté

Fin de cavale pour l'homme d'affaires Mamadou Diène dit Madou Diène. Mardi, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un vol de la compagnie Turkish Airlines en direction d'Istanbul puis de Manchester ce 27 avril, Mamadou Diène a été freiné net à l'embarquement. Ce dernier, qui vit entre Nord-Foire (Dakar), Saly (Mbour) et Manchester (Angleterre) a été arrêté à la suite d'un mandat d'arrêt international émis contre lui, le 23 février passé, par le juge du Deuxième cabinet. Ce, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie, de faux et d'usage faux en écriture privée de commerce ou de banque dont la victime est l'international sénégalais, Papis Demba Cissé.



Selon les informations de « Libération », Diène avait fait miroiter à Papis Demba Cissé dont il était très proche plusieurs projets à travers Pakao industries agro-business Sarl qu’ils avaient montés ensemble.



Mais après avoir investi pas moins de 2 millards de Fcfa, Papis Demba Cissé s’est rendu compte que son ami l’avait roulé dans la farine. D'où la plainte déposée par son conseil Me Bamba Cissé, qui n'a cessé de multiplier les procédures contre le fugitif pour l’alpaguer ou pratiquer une saisie conservatoire sur les biens.



Dans le cadre de ce dossier, une deuxième personne, à savoir le nommé Serigne ASS Tacko Mbacké Seck, est inculpé, sous le régime du contrôle judiciaire, depuis plusieurs mois. Mais le mis en cause principal, Mamadou Diéne, avait lui disparu dans la nature. Une affaire à suivre.