Propos du député Aliou Dembourou Sow : Abdoul Mbaye parle de 2 poids 2 mesures dans la réaction du parti au pouvoir

On se souvient de la vigueur de la réaction du parti du président suite aux insultes proférées par Moustapha C Lo. Celle venue après l’appel à la barbarie de Aliou D Sow est bien molle. 2 poids 2 mesures et ils continuent de détruire la RÉPUBLIQUE SENEGALAISE.

— Abdoul MBAYE (@AbdoulMBAYE2019) October 14, 2020