Propos ethnicistes du député Aliou Dembourou Sow : l'APR regrette et se démarque

Alors que les vague d'indignation engendrées par les propos ethnicistes du député de la majorité présidentielle Aliou Dembourou Sow continuent de déferler dans les médias classiques et sociaux, le parti au pouvoir est enfin sorti de son mutisme pour se démarquer d'un de ses membres.



Dans un communiqué signé le porte-parole Seydou Gueye, l'Alliance pour la République (APR) a regretté le propos du responsable républicain de Ranérou.



"Dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux, notre camarade Aliou Dembourou SOW a tenu des propos inacceptables et inopportuns. L’Alliance Pour la République tient à exprimer ses regrets. Aussi, l’APR se démarque de tout propos et de toute démarche, aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimée à maintes reprises par le Président du Parti et par nos différentes instances", peut-on lire dans le document parvenu à PressAfrik