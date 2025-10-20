Propos jugés "insurrectionnels" : trois plaintes déposées contre Pape Malick Ndour

Me Tanor Diamé, greffier et militant du PASTEF, a fait savoir que des actions judiciaires sont intentés contre Pape Malick Ndour, ancien ministre de la jeunesse. Ses plaintes font suite à sa déclaration lors de la manifestation en soutien à Farba Ngom samedi dernier.



« Comme prévu, avec nos avocats, nous venons de déposer trois correspondances contre Pape Malick Ndour. Une dénonciation au Procureur de la République, une plainte devant le Procureur de la République et une lettre ouverte au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour la mise en action de ses prérogatives découlant de l'article 28 du Code de procédure pénale », a indiqué Me Tanor Diamé.



Pour rappel, lors de la manifestation pour la libération de Farba Ngom, Pape Malick Ndour, ancien ministre de la jeunesse sous Maky Sall avait appelé à démettre le régime. « Il faut se lever et arrêter la souffrance des Sénégalais. Nous appelons à faire face à ce régime d’incompétents…», harangue Ma­lick Ndour devant les militants », a-t-il lancé. Des propos qui ne sont pas du gout des membres du Pastef qui y voit un appel « au coup d’Etat ».





Dans un post publié sur sa page Facebook, Maître Tanor Diamé a annoncé son intention de déposer une plainte contre l’ancien ministre Pape Malick Ndour, précisant que cette action sera entreprise « dès demain (lundi) In Cha Allah ». Selon lui, les infractions visées et les arguments juridiques développés seront communiqués « après dépôt » de la plainte. Maître Diamé a insisté sur son engagement citoyen en déclarant : « POUR LE SÉNÉGAL, ET PAR DEVOIR CITOYEN.✊🏾🇸🇳❤️ ».



Il a également indiqué que l’accompagneront dans cette démarche « les excellents avocats, Maîtres Abdy Ndiaye et Serge Diedhiou ».

