Propos racistes de Donald Trump envers les pays africains: Le Président Macky Sall n'en a pas encore fini

Le premier sommet mondial du Forum pour la paix universelle a été saisi comme prétexte par le Président Macky Sall pour répliquer de vive voix aux propos racistes de Donald Trump envers le Haiti et les pays africains. Le chef de l'Etat sénégalais a appelé les Africains à se liguer pour empêcher que pareilles dérapages se reproduisent."Cette Afrique doit se dresser fermement contre toutes formes de dérives racistes, xénophobes, et négationnistes. Parce que toutes les cultures et toutes les civilisations sont d’égale dignité", a déclaré le président sénégalais qui a reçu ce jeudi le prix pour le Leadership et la Bonne gouvernance.Après avoir traité les pays africains et le Haiti de "pays de merde", le président américain avait vu son homologue sénégalais condamner vivement ses propos sur Twitter