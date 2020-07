Prostitution: enquête au Cameroun

Le nombre de jeunes qui se prostituent a fortement augmenté, ces dernières années au Cameroun. Sans pouvoir chiffrer cette tendance, selon les ONG, internet et les réseaux sociaux sont à l’origine de cette hausse.



Le Code pénal camerounais condamne cette pratique à de la prison ferme, mais malgré le caractère dissuasif de la peine encourue, de plus en plus de jeunes tombent dans la prostitution. Ils espèrent être autonomes et indépendants financièrement et semblent se moquer des multiples dangers qu’ils prennent.



Pour mieux comprendre ce phénomène, notre reporter Fabien Essiane a mené l’enquête au Cameroun. Il s’est rendu au cœur des milieux de la jeune prostitution à Yaoundé, mais aussi à Kribi, la ville portuaire au sud du pays.