Qatar: un nouveau premier ministre dans le cadre d'un remaniement

L'émir du Qatar a nommé mardi son chef de la diplomatie à la tête du gouvernement et désigné un nouveau ministre de l'Intérieur dans le cadre d'un important remaniement dans le riche état du Golfe.



Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani a accepté «la démission» de l'ancien premier ministre et ministre de l'Intérieur, cheikh Khalid ben Khalifa ben Abdulaziz Al-Thani, a annoncé le palais.



Pays en forte croissance

Ce dernier a été remplacé à la tête du gouvernement par le ministre des Affaires étrangères, Mohammed ben Abdulrahman Al-Thani, qui a prêté serment dans la foulée, ont indiqué les médias officiels. Le portefeuille de l'Intérieur a été confié à cheikh Khalifa ben Hamad ben Khalifa Al-Thani, qui a dirigé le comité de sécurité de la Coupe du monde de football, organisée l'année dernière dans le petit état gazier. Le nouveau premier ministre, un économiste de 42 ans, et le nouveau ministre de l'Intérieur font partie de la même génération que l'émir, qui a succédé à son père en 2013.



Le premier ministre sortant, âgé de 55 ans, n'était en poste que depuis janvier 2020. «Il était le dernier véritable lien entre le gouvernement et l'émir-père», a affirmé un diplomate ayant requis l'anonymat, en raison de la sensibilité du sujet. Le père de l'émir actuel, cheikh Hamad ben Khalifa Al-Thani, a abdiqué en faveur de son fils en 2013. Il avait lui-même renversé son père lors d'un coup d'État sans effusion de sang 18 ans plus tôt.



L'émir actuel n'a pas apporté de changements majeurs à la politique étrangère de ce pays de trois millions d'habitants, résolument pro-américain. Mais la richesse croissante du Qatar, fondée sur ses énormes réserves de gaz naturel, a bouleversé la vie de ses habitants et propulsé le micro-état sur la scène internationale.



La population a augmenté d'un tiers au cours de la dernière décennie, tirée par l'afflux massif de travailleurs migrants, dont le traitement a suscité de nombreuses critiques durant le Mondial 2022. Les partis politiques y sont toujours interdits mais les Qataris ont participé à leur premier scrutin direct en 2021 pour élire un conseil consultatif.



Le Qatar, qui a affiché ses ambitions en accueillant la Coupe du monde, cherche aussi à briller sur la scène internationale en jouant le rôle de médiateur dans un certain nombre de conflits. Dans le cadre du remaniement annoncé mardi, le gouverneur de la banque centrale, cheikh Bandar ben Mohammed ben Saud Al-Thani, a été nommé président de l'Autorité d'investissement du Qatar, l'un des plus grands fonds souverains du monde. Ce poste était auparavant occupé par le premier ministre. Le ministre de la Défense, Khalid ben Mohammed Al-Attiyah, est par ailleurs devenu vice-premier ministre.