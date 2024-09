Qualifs CAN 2025 – Sénégal vs Malawi : les dates de la double confrontation dévoilées

Les dates des rencontres entre le Sénégal et le Malawi pour la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 ont été fixées.



La première rencontre se déroulera le 11 octobre 2024 à 19h GMT au Stade Abdoulaye Wade. Quatre jours plus tard, le 15 octobre 2024, le Sénégal se rendra au Malawi, au Bingu National Stadium.



Après avoir obtenu un match nul (1-1) contre le Burkina Faso à Dakar et une victoire serrée contre le Burundi (1-0), les « Lions » occupent actuellement la deuxième place du groupe L. Ils devront remporter ces deux matchs pour redynamiser leur parcours dans les qualifications.



Le Burkina Faso occupe la première place du groupe L avec 4 points (+2), grâce à une meilleure différence de buts que le Sénégal (2e, 4 points, +1). Le Burundi (3e, 3 points) et le Malawi (4e, 0 point) ferment la marche.



Le Burkina Faso sera opposé au Burundi lors cette double confrontation.