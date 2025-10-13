Qualifs Mondial 2026 : La France concède le match nul 2-2 face à l’Islande

L'équipe de France et l'Islande ont fait match nul lundi soir (2-2) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Les Bleus vont devoir patienter encore un peu pour obtenir leur ticket pour le Mondial qui aura lieu en Amérique du Nord l'été prochain.



L'équipe de France de football va devoir attendre encore un peu avant de se qualifier pour le Mondial 2026. Les hommes de Didier Deschamps, qui poursuivaient lundi soir leur parcours dans les éliminatoires de la Coupe du monde à Reykjavik, ont fait match nul face aux Islandais (2-2).



Christopher Nkuku (63e) et Mateta (68e) ont inscrit les buts des Bleus.



Privés de Kylian Mbappé, blessé en fin de match vendredi, et de plusieurs joueurs cadres, les Bleus n'ont pas réussi à faire la différence pour s'imposer. La France pouvait se qualifier dès ce lundi soir si elle battait l’Islande et que dans le même temps l’Ukraine perdait ou faisait match nul contre l’Azerbaïdjan.



Les Bleus, qui restaient sur trois succès consécutifs, conservent la première place de leur groupe. Ils recevront l'Ukraine (2e) le 13 novembre et se déplaceront en Azerbaïdjan (4e) trois jours plus tard.