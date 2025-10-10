Réseau social
Qualifs Mondial 2026 : le onze de départ du Sénégal face au Soudan du Sud dévoilé
Le Sénégal affronte ce vendredi à 13h00 GMT le Soudan du Sud pour l’avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En tête du groupe B, les “Lions” jouent gros face à la lanterne rouge, avec la possibilité de valider dès aujourd’hui leur billet pour le Mondial.
 
Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre capitale. Edouard Mendy est titularisé dans les cages. La défense est composée de Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf et Krépin Diatta.
 
 Le milieu de terrain sera animé par Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye. En attaque, le quatuor offensif formé d’Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané tentera de faire la différence.
 
 
La compo officielle des “Lions” 
 
E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Malick Diouf – P. M. Sarr, Gana Gueye – Ismaila Sarr, Iliman, Mané – Jackson
 
Moussa Ndongo

Vendredi 10 Octobre 2025 - 14:11


