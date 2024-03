Quatrième jour de campagne : la Coalition Diomaye Président change d’itinéraire

Initialement, la Coalition Diomaye Président avait prévu de quitter Dakar et de battre campagne hors de la capitale. Ce programme qui vient de connaître un changement. Et les causes restent encore inconnues.



Au lieu de se rendre à Saint-Louis en passant par Thiés, Tivaouane, Kébémer, Louga, comme il était prévu. La caravane de Diomaye Président a choisi de faire le déplacement plutôt à Grand Mbao. La décision a été prise sans plus d’informations.



La coalition qui n’a battu campagne qu’à Dakar pour le moment ne manque pas de mobiliser les foules partout où elle passe. Au moment où sont écrites ces lignes, le convoi attend de partir.