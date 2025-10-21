Quel pays africain est le plus passionné par le football ?

Le football est aujourd’hui le sport roi dans le monde. La FIFA estime à cinq milliards le nombre de supporters de la discipline sur la planète. Cette passion planétaire trouve un écho particulier en Afrique, où le foot est profondément enraciné dans la vie quotidienne. Dans ce contexte de ferveur continentale, il est légitime de se demander : quel pays africain manifeste le plus cette obsession pour le football ?

Jean Louis DJIBA

div id="taboola-below-article-thumbnails">