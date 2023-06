Qui est Megan Thee Stallion, la rappeuse américaine aperçue au bras de Romelu Lukaku?

Une ribambelle de tubes...

Côté pro, Megan Thee Stallion n’a rien à envier à son nouveau compagnon. La jeune femme de 28 ans est une véritable star outre-Atlantique. En avril 2019, elle a réalisé sa première apparition au Billboard Hot 100 à la place 99 avec son single “Big Ole Freak”. Elle a ensuite enchaîné avec le single “Hot Girl Summer” en featuring avec Nicki Minaj. Et “Savage”, un duo avec nulle autre que Beyoncé l’année suivante, qui a cette fois atteint la première place du Billboard Top 100.

C’est finalement avec son titre “WAP”, en duo avec Cardi B, que la star a confirmé sa population. Devenu viral sur TikTok, ce titre lui a permis de se faire connaître rapidement partout dans le monde. Et culmine aujourd'hui à 1.187.324.600 de streams sur Spotify. Particulièrement explicites, ses paroles et ses clips lui valent régulièrement des critiques.

... et quelques awards

Mais pas de quoi l’arrêter. L’année dernière, elle est montée pour la première fois sur la prestigieuse scène du festival Coachella. Le magazine Time l’a également incluse dans son classement des 100 personnes les plus influentes du monde, saluant la manière dont elle a mis à l’ordre du jour la violence à l’encontre des femmes noires. Elle a remporté les Grammy Awards du meilleur nouvel artiste, de la meilleure chanson rap et de la meilleure performance rap pour “Savage”. Dans son discours de victoire, elle a déclaré: “Depuis que je suis petite, je me dis: ‘Vous savez quoi? Un jour, je vais grandir et devenir la version rap de Beyoncé’”.

Outre ses Grammys, deux BET Awards, cinq BET Hip Hop Awards, deux MTV Video Music Awards et un Billboard Women in Music Award ornent aussi ses étagères.