Quique Setién se met La Masia à dos, le nouveau projet XXL de Newcastle veut attirer du très lourd

Quique Setién se met La Masia à dos

La Masia est une institution et au sein du FC Barcelone on ne peut pas y toucher. Ni même la critiquer apparemment. Dans une interview à la Cadena SER, le coach du FC Barcelone, Quique Setién, a fait cette erreur et selon le journal Sport du jour, cela passe mal au sein du centre de formation du Barça. Lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi il ne faisait pas plus confiance aux jeunes de l’équipe B depuis son arrivée, l’entraîneur espagnol a indiqué qu’il n’avait pas été « complètement convaincu » par le niveau de certains joueurs. « Nous n’avons pas encore trouvé l’occasion de les adapter », a-t-il ajouté. Quand on sait que le secteur offensif a été en difficulté avec pas mal de blessures avant l’arrêt des compétitions, la déclaration a eu du mal à passer. Nouvelle polémique donc au FC Barcelone. Une de plus.



Du lourd pour le nouveau projet de Newcastle

Alors que l’actuel propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, est sur le point de vendre Newcastle à un consortium basé en Arabie Saoudite, les polémiques s’enchaînent suite à ce choix. Mais les tabloïds anglais se régalent aussi de la manne financière qui pourrait arriver de la part des nouveaux propriétaires. Et ce géant anglais endormi pourrait bien se réveiller avec un recrutement XXL. Selon le Daily Star, pour le poste d’entraîneur, Rafael Benitez, qui a déjà coaché les Magpies, se serait proposé afin de revenir. Mais les Saoudiens verraient plus grand et penseraient à Mauricio Pochettino, actuellement libre de tout contrat après son départ de Tottenham. Allegri et Gerrard auraient aussi été cités. Du côté des joueurs, Mundo Deportivo explique que Newcastle aurait Arturo Vidal dans le viseur. Le Chilien serait aussi suivi par Manchester United.



Dortmund fait tout pour garder Sancho

Tout le monde le voit sur le départ et de retour en Angleterre, mais avant cela, il va falloir que toutes les parties se mettent d’accord. Alors que Manchester United et Chelsea seraient dans la course afin d’acheter la pépite anglaise du Borussia Dortmund, le club allemand ne semble pas vouloir se laisser faire. Comme le relaie le Daily Express ce matin, le BVB réfléchit à proposer un nouveau très gros contrat à sa star pour le faire rester. Un salaire entre 6 et 10 M€ par an est évoqué, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Marco Reus. Des arguments de poids donc qui pourraient faire réfléchir Sancho sur son avenir. En tout cas, le feuilleton continue.