RDC: Bunagana aux mains du M23 depuis deux mois, aucune issue en vue

Voilà soixante jours que la ville de Bunagana est administrée par le M23. Tous les points de sortie sont minutieusement contrôlés. De plus, le directoire du M23 ne donne aucune indication sur sa volonté de quitter Bunagana. Il affirme avoir cessé le feu et dit attendre toujours du gouvernement l’ouverture d’un dialogue avant d’envisager quoi que ce soit.



Le M23 dit également qu’il n’a pas de projet d’avancer et d’occuper d’autres villes et localités dans la région. Cependant, il y a environ dix jours, des combats étaient rapportés par l’armée congolaise et les sources onusiennes aux alentours du camp militaire Rumangabo.



De son côté, le gouvernement n’est pas prêt à un dialogue avec le M23, qu’il considère comme un groupe terroriste. Il soutient toujours, s’appuyant sur le récent rapport d’experts des Nations unies, que le M23 ne résiste que parce qu’il reçoit un appui de Kigali.



Ainsi, les autorités congolaises attendent que le Conseil de sécurité de l’ONU mette la pression sur Paul Kagame, le président rwandais, surtout eu égard au peu de résultats récoltés par les organisations sous régionales dans les pourparlers engagés sous l’égide du Kenya et de l’Angola.