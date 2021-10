RDC: Moïse Katumbi consulte ses troupes sur son maintien dans la majorité présidentielle

Arrivé à bord d’un jet privé à l’aéroport international de Kinshasa vendredi 29 octobre, Moïse Katumbi s’est vu empêché d’accéder au salon officiel. L’ancien gouverneur du Katanga a été obligé de faire la file comme tous les autres passagers. Son directeur de cabinet, Olivier Kamitatu, ancien président de l'Assemblée nationale, a vu son passeport diplomatique confisqué par des agents de l’immigration. « Sur ordre de la hiérarchie », semble-t-il.



Le président d’Ensemble pour la République est venu à Kinshasa officiellement pour des consultations avec des parlementaires membres de son parti, ainsi qu’avec ses alliés politiques, pour une décision finale sur la question de l’entérinement de la nouvelle équipe de la Céni. Pour Moïse Katumbi, l’investiture de Denis Kadima à la présidence de la Commission constituait la ligne rouge que ne devait pas franchir le pouvoir avec lequel il est allié.



Samedi 30 octobre, il a aussi rencontré les ambassadeurs de l’Union européenne et celui des États-Unis. Des sources dignes de foi affirment qu'après tous ces contacts, Moïse Katumbi se serait finalement aligné sur la position de Jean-Pierre Bemba, son autre allié dans l’Union sacrée. Vendredi, le leader du MLC s'est accommodé du manque de consensus dans la désignation des membres de la Céni et plaidé pour le renforcement de l’observation électorale au niveau national et international.