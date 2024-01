RDC : le pays connait ses pires inondations depuis 60 ans

La République démocratique du Congo renoue avec les inondations. Kinshasa, la capitale, la province de Mongala et de l’Ituri étaient les premières à être touchées par cette montée des eaux. Aujourd’hui, c’est l’équateur qui est confronté par ces inondations. La ville de Mbandaka et ses zones périphériques font face à une montée des eaux du fleuve Congo.

Selon la régie des voies fluviales, il s’agit de la crue la plus importante depuis 60 ans. La dernière fois remonte en 1961 et le fleuve était monté à 6m26 au niveau de la mer. Actuellement, ce niveau a atteint 6m05. D’après Cédric Tshumbu, directeur technique de la régie des voies fluviales, interrogé par RFI, le phénomène touche le pays. « Le fleuve Congo à Kinshasa a atteint huit mètres. A Bandaka et à Bandudu, les échelles sont submergées ».

La montée des eaux du fleuve Congo sont dues à des pluies exceptionnelles. Ces précipitations, toujours selon, M. Tshumbu sont courtes mais très intenses.





Babou Diallo

