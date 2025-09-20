RDC: les Wazalendo font encore parler d’eux au Sud-Kivu

Les Wazalendo, ces groupes armés locaux, alliés de l’armée congolaise, se sont affrontés pendant deux jours à Mwenga, à environ 130 kilomètres de Bukavu. Selon des sources locales, le bilan fait état de huit morts, dont cinq miliciens. Un événement qui rappelle ceux d’Uvira, une semaine plus tôt, où ces miliciens avaient obtenu le départ d’un officier FARDC. Il montre aussi la délicatesse de gérer ces groupes, qui agissent illégalement face aux autorités et recourent à différents moyens de financement.

Rfi

