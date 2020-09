RDC: les autorités s’expliquent sur la gestion de l’épidémie d’Ebola dans l’Équateur

Les autorités de République démocratique du Congo répondent aux ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. Après une visite dans la province de l’Équateur, les trois diplomates ont alerté sur la gestion des fonds destinés à la lutte contre Ebola. L’ambassadeur du Canada évoquait par exemple le recrutement de 4 000 personnes pour une épidémie qui se limite pour l’instant à un peu plus de 120 cas. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, affirme que les autorités congolaises sont conscientes du problème et qu’elles ont déjà pris des mesures.