RDC: publication d'un nouveau calendrier électoral

En République démocratique du Congo, la Commission électorale vient de publier un nouveau calendrier. En effet, après les élections générales de la semaine du 20 décembre 2023, plusieurs autres scrutins sont attendus cette année dans le pays. Deux scrutins auront lieu dès le printemps 2024, deux scrutins indirects puisqu’il s’agit des élections sénatoriales et des gouverneurs. Alors que dans la deuxième partie de l’année, ce sont les provinces exclues pour des raisons sécuritaires des élections générale de la semaine du 20 décembre 2023 qui pourront élire leurs représentants au niveau national et local.



En définitive, près d’un million de Congolais, selon la Céni, n’avaient pas pu voter lors des élections générales en décembre dans le Masisi et le Rutshuru au Nord-Kivu à l’est du pays et à Kwamouth dans le Mai-Ndombe à l’ouest de la RDC. Si les sièges attribués à ces territoires ont été gelés dans les différentes institutions, c’est tout de même sans ces élus que les parlementaires ont fait leur rentrée, lundi 29 janvier.



Enrôlement en juillet

Des sièges qui seront donc attribués par les électeurs après le scrutin fixé au 5 octobre 2024. Des électeurs qui seront, toujours selon la Commission, enrôlés dans le courant du mois de juillet. Ensuite ce sera la période du dépôt des candidatures et de gestion des contentieux avant la campagne électorale prévue du 4 septembre au 3 octobre.



Retour aux urnes

Avant cela, d’autres élections législatives nationales et provinciales doivent avoir lieu dans les circonscriptions qui avaient voté en décembre, mais dont les résultats ont été ensuite annulés en raison d’irrégularités. A Masimanimba dans le Kwilu et à Yakoma, au Nord Ubangi, les électeurs retourneront aux urnes le 28 avril.