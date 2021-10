RDC: réunion sur les moyens de lutter contre les discriminations contre albinos

Le chef de l’État congolais a invité l’assistance à changer de comportement vis des personnes vivant avec l’albinisme. « À quelques semaines de la fin de ma mandature, en tant que président de l’Union africaine, cette rencontre marquera une étape importante dans la longue lutte entamée il y a plusieurs décennies, pour une meilleure protection, intégration et acceptation des personnes atteintes d’albinisme à travers le continent », a déclaré Félix Tshisekedi.



Selon le professeur Alphonse Ntumba Luaba, coordonnateur du panel d’accompagnement du président Tshisekedi dans sa mandature à l’Union africaine, la situation des albinos est très pénible à vivre sur le continent africain. « Nous allons faire un plaidoyer au niveau des pays membres. Le chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va aussi s'engager, même au-delà de son mandat… On va prendre cela à cœur ; nous voulons que la RDC devienne vraiment ce cœur, ce centre, ce point d’ancrage pour la promotion de droit de nos frères et sœurs, qu’ils se sentent intégrés… »



Pour Irène Essambo Diata, ministre déléguée chargée des personnes vivant avec handicap, la RDC déploie des efforts pour intégrer les différentes catégories des groupes marginalisés.