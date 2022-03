RDC: six mois de prison pour le numéro deux du parti de Joseph Kabila

Ferdinand Kambere devra encore passer trois mois et quelques jours en prison. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD est condamné à payer 10 000 dollars de dommages et intérêts et 2 500 dollars d’amende.



Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD, parle d’un procès politique : « Cette décision judiciaire pour nous elle est inacceptable, je l'ai dit et je le répète, c'est un procès politique contre l'opposition, un procès politique contre le PPRD, parce que tout le monde sait que Kambere est innocent. L'objectif des autres régimes, c'est de nous intimider, de nous faire taire. »



Pour lui, Ferdinand Kambere doit être acquitté : « J'ai toujours dit que la justice ici pour le moment est manipulée, elle est instrumentalisée et nous demandons à la population de se prendre en charge, de ne pas se laisser faire. Nous allons agir et pour le cas du camarade Kambere, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va demander aux avocats de Kambere d'interjeter appel. »



Les faits se sont déroulés en fin d’année dernière dans un restaurant de la Gombe, à Kinshasa. Une dispute a opposé Ferdinand Kambere à son camarade Ardant Kabambi qui a été sérieusement blessé à la tête avec un tesson de bouteille.