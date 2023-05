RDC: une loi pour règlementer la dot et les fiançailles examinée par l’Assemblée nationale

Le député propose que la dot soit désormais limitée par le paiement en numéraire de 500 dollars, alors que de nos jours certaines familles exigent des montants faramineux quatre à dix fois plus élevés. Pour la députée de l’opposition Christelle Vuanga, cette réforme n’a pas lieu d’être car elle réduit la femme au rang d'objet. « La femme n’a pas de prix, la femme a une valeur et chacun donne sa valeur à sa femme en rapport avec ses moyens. On ne peut pas se réveiller un jour et dire que voilà, voici le montant de la dot. C’est compliqué. Et deuxièmement, c’est la question des fiançailles. Là, c'est le droit naturel, c’est le droit privé, on ne peut pas légiférer dans ce domaine-là », dit-elle.



L’auteur du texte prévoit des mécanismes qui permettront aux futurs époux de déroger à la limitation de la dot.